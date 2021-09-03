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    15:29, 03 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Семь проектов обрабатывающей промышленности запустят в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области продолжат развитие обрабатывающей промышленности. В этой отрасли до 2025 года планируется запуск семи экспортоориентированных проектов. В регионе продолжится развитие солнечной энергетики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Меры по реализации Послания Президента РК «Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны» обсудили на заседании актива области.

    «Глава государства поручил продолжить работу по диверсификации экономики, расширению номенклатуры производимых товаров и географии экспорта. На базе имеющегося промышленного потенциала и наличия квалифицированных трудовых ресурсов наша область должна стать «точкой роста» обрабатывающей промышленности», – отметил аким области Женис Касымбек.

    Регион увеличил экспорт продукции обрабатывающей промышленности. Дальнейшему продвижению на внешние рынки помогут новые производства. К 2025 году планируется реализовать не менее пяти высокотехнологичных инновационных проектов.

    На совещании рассмотрели комплекс мер в экономике и социальной сфере, направленных на улучшение качества жизни населения.

    В АПК упор будет сделан на диверсификацию растениеводства и развитие животноводства. В планах реализация не менее десяти инвестиционных проектов в сельском хозяйстве с созданием около 1 500 рабочих мест.

    Для поддержки бизнеса, помимо государственных программ, используются региональные инструменты.

    Работает микрофинансовая организация Atameken Qaragandy.

    Продолжится развитие социальной инфраструктуры. В регионе ведётся строительство семи объектов здравоохранения. Появятся три новые школы в сельской местности. В развивающихся микрорайонах областного центра планируется построить пять школ, в том числе по государственно-частному партнёрству.

    На совещании обозначили ключевые приоритеты развития региона по каждому направлению Послания и стратегию достижения поставленных задач.


    Теги:
    Здравоохранение Послание Президента-2021 Промышленность Карагандинская область Строительство Послание Президента РК
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