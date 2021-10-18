Семь пожаров ликвидировали в ВКО спасатели за три дня

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Семь пожаров в частных хозяйственных постройках за три дня ликвидировали в Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

«16 октября по улице Трудовая в село Прапорщиково во дворе жилого частного дома горели деревянные конструкции бани. Пожарные подразделения ликвидировали огонь на площади 25 кв метров. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

16 октября в городе Усть-Каменогорск на территории дачного участка горели деревянные конструкции кровли гаража, пристроенной бани, навес, огонь перекинулся на стоящий в гараже автомобиль марки «Toyota Highlander», 2003 года выпуска. Спасатели справились с огнем на площади 120 кв метров. Предварительные причины пожара: 1) неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности; 2) неосторожное обращение с огнем; 3) поджог», - проинформировали в пресс-службе ведомства.

В этот же день в Урджарском районе по улице Озмителя, во дворе жилого частного дома горело сено 36 тонн. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение детей с огнем. Аналогичные пожары произошли в Курчумском районе, во дворе дома горело сено 75 тонн и Зайсанском - горело сено 36 тонн.

17 октября в городе Семей во дворе частного жилого дома на двух хозяев горели деревянные конструкции хозпостроек, забор 4 м. Прибыв на место происшествия, спасатели ликвидировали пламя на общей площади. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

18 октября в Бескарагайском районе во дворе жилого частного дома горели деревянные конструкции кровли, стен, внутренней обшивки бани на общей площади 12 кв метров. Предварительная причина пожара – несоблюдение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

ДЧС ВКО предупреждает:

1. Расстояние от скирд сена до линии электропередач не может превышать менее 15 метров, до дорог не менее 20 метров, располагать скирды на 50 метров от зданий и строений.

2. Не допускается складирование сена на крышах сараев в близи жилых строений, а так же загромождение проходов и проездов.

3. При перевозке сена на транспорте высота его укладки не должна превышать 4,5 метров.

4. Во время устраняйте нарушения правил пожарной безопасности в домах. Не допускайте включения в одну розетку сразу нескольких электроприборов.

5. Дымовые трубы, дымоходы и другие элементы отопительных печей очищаются от сажи непосредственно перед началом, а также в течение отопительного сезона не реже одного раза в три месяца – для отопительных печей, не реже одного раза в два месяца – для печей непрерывного действия;

- на чердаках и в помещениях, в которых проходят дымовые каналы, все дымовые трубы и стены подвергаются побелке;

- перед отопительной печью должен находиться металлический предтопочный лист размером 50*70 см;

- раскаленную золу и шлак после выгребания из топок удаляют в специально отведенное для них место и проливают водой.