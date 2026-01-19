Семь полицейских погибли после беспорядков в трех тюрьмах Гватемалы

Это произошло через несколько часов после того, как силовики вернули контроль над тюрьмой строгого режима, захваченной взбунтовавшимися заключенными.

Министр внутренних дел Марко Антонио Вильеда сообщил журналистам в воскресенье, что нападения прошли в столице и её окрестностях. Погибли семь полицейских и один член банды, ещё десять стражей порядка ранены.

Из-за обострения ситуации Минобразования отменило школьные занятия по всей стране на понедельник, а столичные власти отменили запланированные на воскресенье культурные и развлекательные мероприятия.

— Мы обсудили происходящее с президентом Бернардо Аревало. Вместе с армией проведём совместные операции для обеспечения безопасности в городах и защиты граждан, — заявил Вильеда, подчеркнув, что «не ведет переговоры с бандами».

Национальная гражданская полиция зафиксировала минимум десять нападений на своих сотрудников в воскресенье. Директор полиции Дэвид Кустодио Ботео сообщил об аресте пяти человек, причастных к атакам. В соцсети X он написал, что меры безопасности для сотрудников и участков будут усилены, а полиция должна действовать сообща.

Штурм тюрьмы и освобождение заложников

Ранним утром в воскресенье сотни полицейских штурмовали тюрьму строгого режима Renovacion 1, чтобы освободить заложников. Силовики также задержали лидера банды Barrio 18 Альдо Дуппи по прозвищу Эль Лобо. На фотографиях, опубликованных полицией, видно, как Дуппи выводят из тюрьмы с окровавленным плечом. Он отбывает суммарный срок около 2000 лет.

Между тем в двух других тюрьмах остаются 37 заложников. По данным властей, во время беспорядков в трёх исправительных учреждениях, которые начались в субботу и продолжились в воскресенье, было захвачено минимум 46 сотрудников. Судя по всему, бунт организовали члены Barrio 18 в ответ на требование их лидера о переводе в тюрьму с лучшими условиями.

Вильеда ранее заявлял, что среди заложников нет погибших и раненых. Минвнутренних дел назвало беспорядки «прямой реакцией» на лишение лидеров банд привилегий.

— Я не буду заключать сделки с террористическими группировками. Не поддамся на шантаж и не верну им привилегии в обмен на прекращение их действий, — заявил Вильеда. По его словам, среди заложников в основном охранники, но есть и психолог.

Обстановка в тюрьмах

В тюрьме Renovacion 1 в южном городе Эскуинтла полиция и солдаты оцепили здание, рядом дежурили машины скорой помощи и пожарные. Заключенные — некоторые в комбинезонах, большинство в майках и шортах с самодельными масками — наблюдали со сторожевых вышек. Один из них в маске заявил, что они не чувствуют себя в безопасности и требуют перевода, указав на неспособность властей их защитить.

В последние годы Гватемала с трудом справляется с контролем за тюрьмами из-за влияния банд, а заключённые жалуются на тяжелые и опасные условия. В октябре президент Аревало принял отставки трёх высокопоставленных сотрудников службы безопасности после побега 20 членов банды.