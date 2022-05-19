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Семь новых случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане
19 Мая 2022 10:17

Семь новых случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.

В городе Нур-Султане – 3,

в городе Алматы – 3,

в Карагандинской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 667 случаев.

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