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19 Мая 2022 10:17
Семь новых случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.
В городе Нур-Султане – 3,
в городе Алматы – 3,
в Карагандинской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 305 667 случаев.
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