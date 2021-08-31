Семь новых школ введут в эксплуатацию в Жамбылской области к 1 сентября

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – До конца этого года в Жамбылской области завершится строительство 11 новых школ, восемь из которых распахнут свои двери уже к первому сентября, передает корреспондент МА «Казинформ».

В честь Дня Конституции Республики Казахстан в Таразе сдан в эксплуатацию ряд социальных объектов, в числе которых новый корпус школы №16 имени генерала Дмитрия Карбышева.

Аким области Бердибек Сапарбаев принял участие в церемонии открытия, пожелал коллективу и учащимся достижений в новом учебном году. Как отметил глава региона, государственное финансирование сферы образования с каждым годом увеличивается. В настоящее время в области строится 21 школа, 11 будут сданы до конца текущего года, еще 7 - к новому учебному году.

Новый корпус школы №16 построило ТОО «Сункар 2002». Здание рассчитано на 348 ученических мест и оснащено современным оборудованием. Здесь обустроена новая спортивная площадка, уголок безопасности дорожного движения, уголки для развития «Шахматная доска», «Лабиринт» и другие, благоустроен школьный двор.

Особое внимание уделено безопасности учащихся, установлено 15 камер видеонаблюдения. В рамках пилотного проекта «Родительский контроль» система безопасности школы интегрирована с информационной системой департамента полиции.

По словам директора учебного заведения Жанны Онгарбаевой, в этом году порог школы №16 имени генерала Дмитрия Карбышева переступят 1 410 учащихся.

По данным областного управления образования, первого сентября более 240 тысяч жамбылских школьников начнут учиться в 442 школах Жамбылской области. В нынешнем году решатся проблемы касательно одной аварийной, двух трехсменных, двух школ с дефицитом мест и двух обветшалых зданий школ. В 16 школах делают капитальный ремонт, в 11 школах работы завершатся до 1 сентября. Полностью во всех жамбылских школах и детских садах установлены камеры видеонаблюдения, решаются вопросы по установке турникетов и тревожных кнопок, организации специализированной охраны, установки системы видеонаблюдения.

Все школы региона оснащены 52 797 компьютерами, обеспечены интернетом и подключены к информационной системе «Күнделік». На приобретение учебников, учебно-методических комплектов и дополнительных учебных пособий на 2022 - 2023 учебный год выделено 3,1 млрд. тенге.