Семь новых школ построят в ВКО в 2023 году

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области в текущем году будет построено 7 школ на 3 тысячи мест. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

«Необходимо отметить, что обучающая среда создается материально-техническими составляющими, в частности комфортными условиями для процесса обучения. В прошлом году введены в эксплуатацию 4 школы на 1070 мест. До 2025 года в области запланировано строительство 17 новых школ на 7,1 тысячи мест на 55 млрд тенге, в том числе 10 - по национальному проекту «Комфортная школа. Из 17 школ в этом году будут сданы в эксплуатацию- 3 на 1000 мест», - сообщил на пресс-конференции аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

В области продолжается работа по качественному усовершенствованию школ. В прошлом году на 49 объектах образования проведены текущие и капитальные ремонты. В текущем году запланированы ремонтные работы на 1,1 млрд тенге в 26 объектах образования.

«Будет продолжена реализация программы развития полиязычного образования. Особое внимание уделяется улучшению качества образования за счет повышения квалификации учителя. Всего за прошлый год повышение уровня преподавания прошли 4,8 тысячи учителей, в том числе в рамках реализации Комплексного плана по развитию полиязычного образования - 600 педагогов: 6 месячную курсовую переподготовку 400 учителей казахского языка и краткосрочные курсы 200 учителей русского языка и литературы», - добавил Д.Ахметов, отметив, что по завершению курсовой подготовки уровень качества знаний учащихся показал положительную динамику.

А в текущем году запланировано обучение 5,3 тысячи педагогов, в том числе, языковые курсы пройдут 500 учителей: 200 учителей казахского языка в школах с русским языком обучения, 200 учителей русского языка в школах с казахским языком обучения и 100 учителей английского языка.

«С целью дальнейшего повышения уровня разговорного казахского языка впервые в республике, по аналогии зарубежных стран, на территории Катон-Карагайского района начнется реализация масштабного проекта по проживанию школьников в семьях носителей казахского языка с полным погружением в языковую среду», - пояснил спикер.

К тому же, важным аспектом базового образования является повышение доступности образования для всех слоев населения. 21 тыс. школьников из многодетных и малообеспеченных семей получают бесплатное питание, школьную форму, зимнюю обувь, проезд на общественном транспорте. 2400 детей посещают детский сад бесплатно.

«В соответствии с Концепцией развития физической культуры и спорта проводится расширение спортивной инфраструктуры области. В прошлом году введено в эксплуатацию 3 спортивных объекта, в том числе, центр настольного тенниса. В 2023 году строится 6 физкультурно-оздоровительных комплексов, 5 из которых будут введены до конца года. Кроме того, начнется строительство 3-х GIM-центров в Риддере, Алтае, Шемонаихе», - заключил глава региона.