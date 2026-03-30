Семь многоэтажек уже три года стоят недостроенными в Атырау

В поселке Талкайран строительство семи девятиэтажных домов приостановили три года назад. Причиной задержки стало отставание подрядной организации от графика работ.

Однако проблема проекта имеет более глубокие корни. Компания «Таразқұрылысинвест», ответственная за строительство жилья, которое должно было быть сдано в эксплуатацию в конце 2023 года, зарегистрирована в другом регионе, и часть работ была передана субподрядчикам. В 2023 году компания обратилась с просьбой пересмотреть проект, ссылаясь на рост стоимости строительных материалов. Руководство сочло, что оснований для пересмотра проекта недостаточно.

Позднее акиматом был подан иск в суд о расторжении контракта и возврате авансового платежа в бюджет. В январе 2024 года иск был удовлетворен. Подрядчик, не согласный с решением суда, подал апелляцию.

— Решение первой инстанции оставлено в силе. В настоящее время авансовый платеж возвращается. По проектно-сметной документации рассчитывается стоимость оставшихся работ, планируется проведение нового тендера. Для проведения этих работ мы ожидаем решения бюджетной комиссии, — сообщили в городском управлении строительства.

Согласно официальной информации акимата, выполнено всего около 10% запланированных работ. Фактически залит только фундамент.

Когда строительство на этом участке возобновится, пока неизвестно. Необходимое финансирование для изменения сметной документации еще не выделено.

По последним данным, в Атырау более 30 000 человек стоят в очереди на жилье.

Следует также отметить, что строительство 24 домов рядом с этим объектом затянулось на 7 лет. Работы, начатые в 2019 году, должны были быть завершены в 2020 году, однако жилье до сих пор не передано людям.