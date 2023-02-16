Семь ложных сообщений о терроризме зарегистрировано с начала года в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В последнее время в Астане участились случаи лжетерроризма. Подобные сообщения поступают на электронную почту разных организаций. В этом году на канал 102 поступило 7 таких сообщений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Еженедельный брифинг департамента полиции Астаны был посвящен противодействию телефонному терроризму, уголовной ответственности за ложное сообщение об акте терроризма.

Начальник управления по противодействию экстремизму Данияр Шымыркулов отметил, что полиция Астаны уделяет особое внимание противодействию ложным сообщениям об акте терроризма. Этот вид преступления относится к средней степени тяжести из-за чего возникают трудности в работе многих государственных органов и в местах скопления людей.

Столичная полиция проводит комплексную работу. В большинстве случаев такие сообщения об акте терроризма не подтверждаются.

«Такие звонки поступают от подростков, граждан в состоянии алкогольного опьянения. В последнее время участились случаи, когда по электронной почте в адрес организаций поступают сообщения. Например, недавно в школе Binom подросток по имени Д. отправил на электронную почту школы сообщение о том, что там заложена бомба, чтобы пропустить занятие», - пояснил на брифинге глава управления по противодействию экстремизму.

Некоторые граждане осознанно отправляют такого рода сообщения или звонят, чтобы препятствовать деятельности какой-либо организации.

«Полиции не сложно выявить такие сообщения, но лицо, которое отправило сообщение, привлекут к ответственности. В течение суток мы устанавливаем их личность с помощью современных технологий. В 2022 году на канал 102 поступило 157 звонков. По 15 звонкам из них зарегистрировали уголовные дела, личность всех граждан установлена в течение суток. В 2023 году поступили 7 звонков, уголовные дела не зарегистрированы», - добавил Данияр Шымыркулов.

Ранее сообщалось, что 25 лжетеррористов осудили в Казахстане в прошлом году.