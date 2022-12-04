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Семь крупных предприятий задействовано в ликвидации ЧС в Экибастузе – Роман Скляр

4 Декабря 2022, 00:49
Семь крупных предприятий задействовано в ликвидации ЧС в Экибастузе – Роман Скляр

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр провел очередное заседание оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в Экибастузе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК «UKIMET».

Как было отмечено на заседании оперштаба, в работе по восстановлению подачи тепла задействовано семь крупных предприятий, за каждым из которых закреплены многоквартирные жилые дома.

Всего в ремонтно-восстановительных работах задействовано 484 человека.

Как ранее сообщал временно исполняющий обязанности акима Экибастуза Олег Крук, сейчас в ликвидации последствий работают 430 человек, проходит укрепление сантехническими бригадами. Олег Крук пообещал сегодня ночью и завтра произвести максимальное подключение к теплу оставшихся домов.

По поручению Главы государства Роман Скляр остается в Экибастузе до полной ликвидации последствий ЧС.

Всего в пунктах обогрева Экибастуза размещено 213 человек, в том числе шесть детей.

Как сообщалось, в ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.


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