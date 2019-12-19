Семь казахстанских тяжелоатлетов дисквалифицированы за применение допинга

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Федерация тяжелой атлетики совместно с казахстанским национальным антидопинговым центром (КазНАДЦ) провели расследование в отношении атлетов и тренеров, допустивших нарушения антидопинговых правил на внутриреспубликанском уровне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Федерации, в списке атлетов, нарушивших антидопинговые правила, оказались: Аружан Көлбай (Алматы), Гүлдана Жүніс (Алматы), Асылжан Бектай (Кызылординская область), Алишер Сейтқазы (Алматы), Ерасыл Кеңесбаев (Алматы), Максим Ню (Шымкент) и Тимур Хасаров (Алматинская область). Решением КазНАЦД указанные атлеты дисквалифицированы на 2 года.

Кроме того, принято решение КазНАДЦ о дисквалификации двух тренеров, осуществлявших подготовку указанных спортсменов. Тренеры по тяжелой атлетике республиканского колледжа спорта Айбол Колбаев и специализированной школы высшего спортивного мастерства города Алматы Талгат Абен дисквалифицированы на 4 года, а значит, в течение данного срока не имеют права заниматься тренерской и спортивной деятельностью.

Отдельные слушания КазНАДЦ пройдут по спортсменке, представляющей Акмолинскую область Анне Нурмухамбетовой, чьи результаты допинг-теста по итогам проб, взятых на V летней спартакиаде, оказались положительными. На период расследования она отстранена от всех спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов.

Добавим, что между ФТА РК и КазНАДЦ заключен меморандум о сотрудничестве, направленный на усиление антидопинговой дисциплины и выявление всех случаев злоупотребления допингом в тяжелой атлетике.

«На наш взгляд, решения КазНАДЦ являются полностью обоснованными. Федерация придерживается принципа нулевой терпимости к допингу, поэтому наша задача при поддержке КазНАДЦ разобраться в каждом отдельном нарушении антидопинговых правил внутри страны, понять причины и выявить всех причастных. В составе национальной сборной мы не имеем нарушений на международном уровне уже на протяжении более 3 лет, и это, прежде всего, благодаря своевременному выявлению подобных фактов на республиканском уровне», - сказал пресс-службе Федерации исполнительный директор Федерации тяжелой атлетики Алдияр Нуралинов.

По его словам, по всем указанным кейсам дополнительно к решениям КазНАДЦ будет проведено заседание дисциплинарной комиссии Федерации с принятием соответствующих мер в отношении региональных тренеров.

«Буквально вчера Президентом Республики Казахстан подписан Закон о внесении изменений в законодательные акты по вопросам физической культуры и спорта, который предусматривает ужесточение ответственности за применение, назначение и распространение запрещенных препаратов и субстанций. Уверены, что новый закон станет большим подспорьем для всех спортивных организаций в борьбе с этим пагубным явлением», - добавил Алдияр Нуралинов.