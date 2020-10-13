Семь категорий из социально-уязвимых семей получат по 50 тысяч из фонда «Birgemiz»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для этих целей из средств фонда будет направлено порядка 5 млрд тенге в виде единовременной материальной помощи. Средства на счета фонда поступили при поддержке Фонда Нурсултана Назарбаева по поручению Елбасы, передает МИА «Казинформ».

Накануне Нурсултаном Назарбаевым было поручено организовать дополнительные адресные выплаты по 50 тысяч тенге еще 100 тысячам социально-уязвимых семей по всей стране.

По словам председателя фонда «Birgemiz» Руслана Сакеева, единовременной материальной помощью будут охвачены более 100 тысяч граждан из 7 категорий получателей, среди которых малообеспеченные многодетные семьи, нуждающиеся инвалиды, семьи, воспитывающие ребенка инвалида, пенсионеры по возрасту, получающие минимальную пенсию и входящие в список социально уязвимых слоев населения, дети-сироты (круглые сироты и дети, потерявшие одного из кормильцев), участники Великой Отечественной войны и инвалиды, приравненные к ним, а также труженики тыла.

«Списки получателей помощи, как и ранее, будут представлены акимами. При этом мы будем контролировать, чтобы помощь получили те граждане, которым раньше она не оказывалась», - сказал председатель фонда.

Также Р. Сакеев отметил, что ведется активная работа с регионами и выплаты гражданам будут проведены в ближайшие дни.

Напомним, фонд «Birgemiz» был учрежден в марте текущего года по инициативе Первого Президента, Лидера партии «Nur Otan» Нурсултана Назарбаева для поддержки нуждающихся социально уязвимых слоев населения в условиях борьбы с коронавирусом. За это время из средств фонда по 50 тысяч тенге получили более 550 тыс. нуждающихся граждан. Единовременные выплаты были оказаны 2112 медработникам г.Алматы и столицы, которые находились на передовой борьбы с пандемией. В период вспышки пандемии были розданы 5 млн масок 100 тысячам наиболее незащищенных семей в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Также за счет фонда завершено строительство 20 домов в селе Мырзакент Мактааральского района Туркестанской области. Строительство 12 домов в данный момент еще продолжается.