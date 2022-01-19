Семь из десяти пассажиров воздушного транспорта приходится на Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Доходы предприятий воздушного транспорта за неполный 2021 год достигли 333,2 млрд тг, увеличившись со 170,1 млрд тг за январь–ноябрь непростого «коронакризисного» 2020-го. Более 95% объёма доходов — 317,8 млрд тг — традиционно пришлось на доходы от перевозки пассажиров, оставшиеся 15,4 млрд тг — на доходы от перевозки грузов и багажа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Energyprom.kz.

В целом за 2020 год объём доходов предприятий воздушного транспорта составил 188,2 млрд тг — в 2 раза меньше, чем в «докоронакризисном» 2019-м. При этом убытки за 2020 год составили 67,5 млрд тг, а в 2019-м отмечалась прибыль на 33,4 млрд тг.

За январь–ноябрь 2021 года воздушным транспортом было перевезено 8,6 млн пассажиров — на 73,7% больше, чем за аналогичный период 2020-го.

В целом за 2020 год было перевезено 5,5 млн пассажиров — на 36,4% меньше по сравнению с 2019-м.

За январь–ноябрь 2021 года было перевезено 30,6 тыс. тонн грузов, багажа и грузобагажа — в 1,5 раза больше, чем за январь–ноябрь 2020-го.

В целом же за 2020 год было перевезено 23,4 тыс. тонн груза и багажа — на 12,4% меньше чем в 2020-м, при этом, в отличие от перевозок пассажиров, объём перевезённых грузов сокращался и в 2019 году — сразу на 39,5%.

За январь–ноябрь 2021 года 7 из 10 перевезённых воздушным транспортом пассажиров пришлось на город Алматы: 6,1 млн человек. Следом идут мегаполисы Шымкент (1,9 млн человек) и Нур-Султан (529,2 тыс. человек).

На город Алматы за январь–ноябрь 2021 года также пришлось 62,8% от общего объёма перевезённого воздушным транспортом груза, багажа и грузобагажа: 19,2 тыс. тонн. Следом идут Шымкент (9 тыс. тонн) и Нур-Султан (2,4 тыс. тонн).