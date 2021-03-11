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    09:31, 11 Март 2021 | GMT +6

    Семь хоккейных кортов начнут строить в этом году в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, в городе Булаево района М. Жумабаева, открыли хоккейный корт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Об открытии нового спортивного объекта на своей странице в социальной сети написал аким области Кумар Аксакалов.

    «Мы за этот зимний период открываем уже третий хоккейный корт в районах. После Новоишимского и Мамлютки эстафету принимает Булаево. Новый хоккейный корт «Жастар» расположился рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом «Батыр Баян» и новым стадионом с искусственным покрытием. Создан единый спортивный комплекс с теплым переходом. В ФОКе летними видами спорта занимаются 120 жителей района М. Жумабаева. Еще 100 человек будут вовлечены в секцию хоккея в новом комплексе. Планируется открытие секции шорт-трека», - написал К. Аксакалов.

    Глава региона добавил, что сейчас в регионе строят еще два хоккейных корта. И начнут строить в этом году – семь. Средства в бюджете предусмотрели.

    «Таким образом, по всей области будут работать хоккейные комплексы. Это позволит на системной основе развивать хоккей в нашем регионе», - написал К. Аксакалов.


    Теги:
    Спорт Северо-Казахстанская область Акимат Строительство Общество Благоустройство
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