Семь хоккейных кортов начнут строить в этом году в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, в городе Булаево района М. Жумабаева, открыли хоккейный корт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об открытии нового спортивного объекта на своей странице в социальной сети написал аким области Кумар Аксакалов.

«Мы за этот зимний период открываем уже третий хоккейный корт в районах. После Новоишимского и Мамлютки эстафету принимает Булаево. Новый хоккейный корт «Жастар» расположился рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом «Батыр Баян» и новым стадионом с искусственным покрытием. Создан единый спортивный комплекс с теплым переходом. В ФОКе летними видами спорта занимаются 120 жителей района М. Жумабаева. Еще 100 человек будут вовлечены в секцию хоккея в новом комплексе. Планируется открытие секции шорт-трека», - написал К. Аксакалов.

Глава региона добавил, что сейчас в регионе строят еще два хоккейных корта. И начнут строить в этом году – семь. Средства в бюджете предусмотрели.

«Таким образом, по всей области будут работать хоккейные комплексы. Это позволит на системной основе развивать хоккей в нашем регионе», - написал К. Аксакалов.