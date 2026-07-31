Семь гигафабрик искусственного интеллекта планирует создать ЕС

Европейский союз (ЕС) запустил тендерный процесс по созданию в Европе до семи гигафабрик искусственного интеллекта (ИИ) с целью повышения конкурентоспособности в этой сфере и укрепления технологической независимости, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

— Ожидается, что эта инициатива, реализуемая под руководством отрасли при финансовой поддержке в размере до 10 миллиардов евро из фондов ЕС и национальных источников, позволит привлечь не менее 20 миллиардов евро частных инвестиций по всему Евросоюзу, — говорится в заявлении.

Отмечается, что проект позволит значительно увеличить вычислительные мощности Европы в области искусственного интеллекта. Стартапы, растущие компании, малые и средние предприятия, промышленные организации, научные учреждения и государственные структуры получат доступ к высокопроизводительной инфраструктуре, необходимой для обучения и разработки передовых моделей искусственного интеллекта.

В заявлении подчеркивается, что гигафабрики ИИ объединят современные процессоры для ИИ, программное обеспечение и облачные технологии, инфраструктуру высокоскоростной связи, а также энергоэффективные центры обработки данных.

Вместе с сетью из 19 фабрик искусственного интеллекта, которые будут созданы по всей Европе, эта инфраструктура должна укрепить технологическое лидерство, устойчивость и стратегическую автономию региона.

Также отмечается, что инициатива позволит Европе развивать искусственный интеллект в соответствии с собственными правилами и ценностями. Разрабатываемые на этих предприятиях технологии будут отвечать стандартам ЕС в области защиты данных, безопасности и этики.

Евросоюз стремится сократить зависимость от США и Китая в сфере искусственного интеллекта.

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