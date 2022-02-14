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Семь генерирующих энергию установок построят на юге Казахстана

14 Февраля 2022 13:40
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Семь генерирующих энергию установок построят на юге Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Южная зона Казахстана является местом сосредоточения проектов по вводу новой генерации. Об этом заявил министр энергетики РК Болат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«До 2026 года в южных регионах планируется строительство 7 генерирующих установок суммарной мощностью порядка 3050 МВт, часть из которых будет реализовано через механизм аукционных торгов, позволяющий максимально снизить нагрузку на тариф для конечных потребителей», - сказал Болат Акчулаков на брифинге в СЦК.

Также, по его словам, в обеспечение стабильного функционирования энергосистемы и полного обеспечения экономики страны в электроэнергии, Министерством энергетики заключены 13 инвестиционных соглашений с действующими энергопроизводящими организациями, в рамках которых предполагается реализация мероприятий по реконструкции и расширению генерирующего оборудования.

«По результатам планируется ввод дополнительной электрической мощности, объемом порядка 1 600 МВт, из которых угольная и газовая составляет порядка 950 МВт и 650 МВт, соответственно. Работа по дальнейшему их заключению в целях поддержки рабочего состояния энергетического оборудования продолжается», - отметил министр.

«Также в рамках плана развития гидроэнергетической отрасли Республики Казахстан на 2020-2030 годы планируется ввод порядка 1 500 МВт электрической мощности, использующей гидродинамическую энергию воды до 2030 года», - заключил глава Минэнерго.

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#Правительство РК   #Энергетика   #Строительство   #Минэнерго РК  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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