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    20:20, 22 Март 2022 | GMT +6

    Семье погибшей сотрудницы Петропавловской ТЭЦ-2 окажет помощь руководство компании

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Руководство и коллектив АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» выразили соболезнования родным и близким погибшей Натальи Чефоновой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы компании, семье окажут материальную помощь

    «Руководство АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», понимая тяжесть утраты, окажет всестороннюю поддержку семье Натальи Чефоновой в виде улучшения жилищных условий, выплаты финансовой компенсации семье в размере пятилетнего оклада погибшей сотрудницы. Компания покроет затраты на получение образования ребенка Натальи Чефоновой. Все расходы, связанные с организацией похорон, берет на себя работодатель. Трагическую гибель работника расследуют компетентные органы. Причина аварии будет определена после заключения государственной комиссии», - сообщили в пресс-службе.

    Напомним, 20-го марта на Петропавловской ТЭЦ-2 частично обрушилась одна из трех дымовых труб. Погибла 38-летняя сотрудница предприятия, ее тело обнаружили под завалами утром 22-го марта. Ранее в этот же день прокуратура области сообщила о задержании директора и главного инженера Петропавловской ТЭЦ-2.



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    Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Главная Общество Происшествия
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