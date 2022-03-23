Семье погибшей сотрудницы Петропавловской ТЭЦ-2 окажет помощь руководство компании

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Руководство и коллектив АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» выразили соболезнования родным и близким погибшей Натальи Чефоновой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы компании, семье окажут материальную помощь

«Руководство АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», понимая тяжесть утраты, окажет всестороннюю поддержку семье Натальи Чефоновой в виде улучшения жилищных условий, выплаты финансовой компенсации семье в размере пятилетнего оклада погибшей сотрудницы. Компания покроет затраты на получение образования ребенка Натальи Чефоновой. Все расходы, связанные с организацией похорон, берет на себя работодатель. Трагическую гибель работника расследуют компетентные органы. Причина аварии будет определена после заключения государственной комиссии», - сообщили в пресс-службе.

Напомним, 20-го марта на Петропавловской ТЭЦ-2 частично обрушилась одна из трех дымовых труб. Погибла 38-летняя сотрудница предприятия, ее тело обнаружили под завалами утром 22-го марта. Ранее в этот же день прокуратура области сообщила о задержании директора и главного инженера Петропавловской ТЭЦ-2.



