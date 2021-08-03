+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 28 °С
Алматы: 30 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Семь домов-долгостроев будут завершены в этом году в Нур-Султане

3 Августа 2021 20:35
Поделиться:
Семь домов-долгостроев будут завершены в этом году в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов в Instagram сообщил о том, какие работы ведутся по завершению строительства проблемного многоквартирного жилого комплекса группы Шыгыс. Об этом передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
«Маркетплейс»: В Казахстане внедряется онлайн-площадка купли-продажи стройматериалов
В Казахстане создан ситуационный центр по контролю за ходом жилищного строительства МИИР разработало онлайн-калькулятор предельной стоимости строительного объекта Когда закончат пробивку проспекта Абая в Алматы

«Продолжаем системную работу по завершению строительства долгостроев.

Одним из самых проблемных долгостроев города является многоквартирный жилой комплекс группы Шыгыс, который состоит из нескольких ЖК. Количество дольщиков составляет более 2 тысяч семей. По группе Шыгыс проделали масштабную работу: сдвинули строительство домов с мертвой точки, провели технический аудит, выделили финансирование, на все блоки ЖК определили подрядчиков.

Так, к примеру, по Шыгыс 1А и 1В проведены фасадные работы, установлены окна и лифты, завершены работы по устройству внутренних инженерных сетей. Также проведены работы по монтажу тепловых узлов и насосных станций.

В блоках 2А и 2В поднят каркас дома. К примеру, в блоке 2А каркас дома был поднят с нулевого цикла. Проведены работы по кровле ЖК, сейчас ведутся работы по установке окон и лифтов. На сегодняшний день строительство данных блоков идет к завершению, проводятся работы по подключению инженерных сетей, начаты работы по благоустройству Шыгыс 2А.

В блоках 3А и 3Б проведены аналогичные работы. Здесь также проводятся работы по подключению инженерных сетей, начаты работы по благоустройству.

По Шыгыс 4 (очередь 1) завершены работы по возведению каркаса, устройству кладки. Ведутся работы по фасаду, внутренним инженерным сетям, монтажу окон и витражей, устройству кровли.

Планируем завершить стройработы и ввести ранее перечисленные блоки ЖК в эксплуатацию уже в этом году.

За два года (с лета 2019 года) количество долгостроев сократили более чем в 2 раза. В текущем году планируем завершить строительство 57 домов в 18 объектах – ключи от долгожданных квартир получат ещё более 7 тысяч дольщиков. К примеру, за 1-ое полугодие этого года завершили строительство 21 дома-долгостроя. По каждому объекту долгостроя составлен пошаговый план мероприятий», - написал аким столицы.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Строительство   #Жилье  
Поделиться:
Новости по теме
«Маркетплейс»: В Казахстане внедряется онлайн-площадка купли-продажи стройматериалов
В Казахстане создан ситуационный центр по контролю за ходом жилищного строительства
МИИР разработало онлайн-калькулятор предельной стоимости строительного объекта
Когда закончат пробивку проспекта Абая в Алматы
Популярное
1 Идем по оптимистичному сценарию – Алексей Цой
2 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане
3 Динамику заболеваемости дельта-штаммом в Нур-Султане прокомментировал Минздрав
4 Назначен руководитель управления ГАСК Атырауской области
5 60 человек с «красным» статусом оштрафовали за неделю в Алматы
6 Президент объявил выговор акиму Жамбылской области
Читайте также
Еще один санкционированный пляж появился в Нур-Султане
«Маркетплейс»: В Казахстане внедряется онлайн-площадка купли-продажи стройматериалов
Идем по оптимистичному сценарию – Алексей Цой
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане
Динамику заболеваемости дельта-штаммом в Нур-Султане прокомментировал Минздрав
Назначен руководитель управления ГАСК Атырауской области
60 человек с «красным» статусом оштрафовали за неделю в Алматы
Президент объявил выговор акиму Жамбылской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив