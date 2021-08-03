Семь домов-долгостроев будут завершены в этом году в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов в Instagram сообщил о том, какие работы ведутся по завершению строительства проблемного многоквартирного жилого комплекса группы Шыгыс. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Продолжаем системную работу по завершению строительства долгостроев.

Одним из самых проблемных долгостроев города является многоквартирный жилой комплекс группы Шыгыс, который состоит из нескольких ЖК. Количество дольщиков составляет более 2 тысяч семей. По группе Шыгыс проделали масштабную работу: сдвинули строительство домов с мертвой точки, провели технический аудит, выделили финансирование, на все блоки ЖК определили подрядчиков.

Так, к примеру, по Шыгыс 1А и 1В проведены фасадные работы, установлены окна и лифты, завершены работы по устройству внутренних инженерных сетей. Также проведены работы по монтажу тепловых узлов и насосных станций.

В блоках 2А и 2В поднят каркас дома. К примеру, в блоке 2А каркас дома был поднят с нулевого цикла. Проведены работы по кровле ЖК, сейчас ведутся работы по установке окон и лифтов. На сегодняшний день строительство данных блоков идет к завершению, проводятся работы по подключению инженерных сетей, начаты работы по благоустройству Шыгыс 2А.

В блоках 3А и 3Б проведены аналогичные работы. Здесь также проводятся работы по подключению инженерных сетей, начаты работы по благоустройству.

По Шыгыс 4 (очередь 1) завершены работы по возведению каркаса, устройству кладки. Ведутся работы по фасаду, внутренним инженерным сетям, монтажу окон и витражей, устройству кровли.

Планируем завершить стройработы и ввести ранее перечисленные блоки ЖК в эксплуатацию уже в этом году.

За два года (с лета 2019 года) количество долгостроев сократили более чем в 2 раза. В текущем году планируем завершить строительство 57 домов в 18 объектах – ключи от долгожданных квартир получат ещё более 7 тысяч дольщиков. К примеру, за 1-ое полугодие этого года завершили строительство 21 дома-долгостроя. По каждому объекту долгостроя составлен пошаговый план мероприятий», - написал аким столицы.