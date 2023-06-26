Семь детских театральных коллективов выступят на фестивале в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В четвертый раз в Таразе пройдет Международный фестиваль детских театральных коллективов имени Камата Касенова. Подготовкой фестиваля занимается Жамбылский областной русский драматический театр при поддержке облуправления культуры, архивов, документации и русской общины «Радонеж». Вход на все представления – свободный, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Автором идеи проведения детского театрального фестиваля в Казахстане в свое время стал художественный руководитель жамбылского театра Камат Касенов, безвременно ушедший из жизни в 2020 году.

Известный казахстанский режиссер-постановщик Камат Касенов был назначен на должность художественного руководителя Жамбылского областного русского драматического театра в мае 2018 года. В июне 2020 года в формате онлайн прошел Первый фестиваль детских театральных коллективов имени Камата Касенова, ставший международным.

О том, как зарождался фестиваль, каковы его цели и задачи, с чем столкнулись организаторы во время проведения фестивалей разных лет, в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала заместитель директора Жамбылского областного русского драматического театра Валерия Сон.

«Инициированный Жамбылским областным русским драматическим театром этот проект является первым и единственным подобным проектом в Казахстане, - отметила Валерия Сон. - В нашем театре с 26 по 29 июня пройдет уже IV Международный фестиваль детских театральных коллективов имени Камата Касенова».

- Каковы цели этого фестиваля?

- Наш таразский фестиваль – это не только демонстрация детского театрального творчества Казахстана, но и духовное, эстетическое воспитание подрастающего поколения казахстанцев, выявление юных талантов, творческий стимул для детских театральных коллективов, сохранение и дальнейшее развитие отечественного театрального искусства

Цели фестиваля состоят также в том, чтобы сохранять и развивать международное и межрегиональное культурное сотрудничество.

- Расскажите, как проводились фестивали прежних лет...

- Первые два фестиваля из-за карантинных мер в 2020 и 2021 годах проходили в режиме онлайн. Тогда нам оказывало поддержку представительства Россотрудничества в Астане. Именно тогда фестиваль получил статус международного. Ведь тогда онлайн смогли участвовать детские коллективы не только из Казахстана, но и из Испании, Украины, Сербии и России.

В минувшем 2022 году фестиваль впервые проходил уже в оффлайн-формате, участвовали 12 коллективов из городов Казахстана и Кыргызстана. К большому сожалению, у других коллективов, которые раньше участвовали, по разным причинам не было возможности приехать к нам в Тараз. Многие коллективы, подававшие заявки на участие, из-за финансовых проблем не смогли приехать. Но они по-прежнему остаются нашими участниками в режиме онлайн.

В прошлом году за пять дней около семи тысяч зрителей посмотрели показанные благотворительно 16 спектаклей. Традиционно все спектакли у нас показываются бесплатно для всех желающих.

В рамках фестиваля в прошлом году выступили коллективы детских театров «Республика ШКИД» из Кыргызстана, город Бишкек, и «Территория Т» из карагандинского города Сатпаева, «Алтын Шашу» из Караганды, «12 стульев» из Кордайского района Жамбылской области, «Zeitgeist» из Тараза, «Театр лучших актеров» из Костаная. Сразу четыре коллектива было представлено из Алматы - «Sats ComUnity», «Глобус», «Право на любовь» и «Игра».

- Какие спектакли фестиваля 2022 года можно особо выделить?

- Сложно сказать… Все эти детские театральные коллективы показали яркие постановки. Но, пожалуй, можно отметить спектакль, о котором с восхищением отзывались наши зрители. Юные артисты из Бишкека настолько проникновенно сыграли «Журавли летят над Хиросимой», что мы все были под огромным впечатлением от этой постановки. Удивительно играли эти дети - точно как взрослые актеры, очень точно психологически вживаясь в образ.

- Помимо спектаклей, что еще проводится в рамках фестиваля?

- Как правило, в программе фестиваля планируются не только показы спектаклей, но и проведение мастер-классов по актерскому мастерству, сценическому движению, сценической речи. И проводят эти мастер-классы ветераны жамбылской сцены, отличники культуры Республики Казахстан, ведущие артисты Жамбылского областного русского драматического театра. Нам удалось организовать для юных актеров мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи и сценическому движению с признанными мастерами. С детьми занимались заслуженный деятель культуры РК, артист и режиссер Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Натальи Сац - Театра юного зрителя Алматы, руководитель детского театра Sats ComUnity Евгений Дубовик и педагог по актерскому мастерству и артист ТЮЗа имени Натальи Сац Александр Рубинович, а также руководители детского театрального коллектива школы искусств №2 клуба ЮНЕСКО Караганды Дмитрий Тришин и педагог Татьяна Тарасова.

И, конечно, для наших гостей мы традиционно проводим экскурсии по древнему городу Таразу, по нашим достопримечательностям.

- Каким детским театральным коллективам на сей раз предстоит выступить на жамбылской сцене?

- В этом году мы встречаем коллективы из Алматы, Караганды, Щучинска, Костаная и Тараза. Своим творчеством поделятся интереснейшие детские театральные коллективы.

Детская студия «Sats ComUnity» из Алматы покажет сказку «Приключения любопытного Слоненка» по пьесе нашего соотечественника Евгения Дубовика. Детский театр «Семь чудес света» также из Алматы привезёт сказку-мюзикл «Синяя птица» Мориса Метерлинка. Детский алматинский театр «Игра» поделится авторской интерпретацией гоголевского «Ревизора».

Театральная студия «Театр лучших актеров» из Костаная покажет музыкальную сказку «Дюймовочка» по одноименной сказке Ганса-Христиана Андерсена. Коллектив школы актерского мастерства «Импульс» из города Щучинска Акмолинской области везёт к нам спектакль «Потерянное время» по пьесе Полины Виноградовой. Творческая лаборатория «Поиск» при Карагандинском колледже искусств имени Таттимбета покажет трагикомедию «Трибунал» Андрея Макаёнка.

А наш родной Тараз представит детская студия «Диагноз» с постановкой «Сердце матери» по мотивам произведения «Девушка-волк».

Хочется отметить, что на наших фестивалях всегда складывается очень теплая дружелюбная атмосфера, способствующая раскрытию личности. Я бы сказала, семейная атмосфера. Наши гости, юные участники фестиваля, как одна большая семья. Дети на фестивале в Таразе быстро находят общий язык, знакомятся и продолжают дружить после.

Мы от всей души благодарим всех руководителей детских театральных коллективов, каждого участника, кто проходит с нами этот путь. Ждём наши зрителей с 26 по 29 июня в Жамбылском областном русском драматическом театре, чтобы вместе погрузиться в атмосферу творчества и искусства.