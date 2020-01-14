Семь детских садов планируют открыть в этом году в Усть-Каменогорске
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В 2020 году в Усть-Каменогорске планируется построить семь дошкольных воспитательных учреждений, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В 2019 году во многих детских садах областного центра были установлены камеры видеонаблюдения. В 2020 году планируется установить камеры во всех детских садах.
«В прошлом году в Усть-Каменогорске на средства частных предпринимателей было построено четыре детсада. В текущем году планируется строительство семи. Три из них будут построены в рамках ГЧП», - сообщает пресс-служба областного акимата.
Кроме того, в 2020 году предусмотрены средства на модернизацию и ремонт зданий городских станций техников. Также планируется оснастить образовательные учреждения необходимым спортивным инвентарем.
«В 2019 году 35 школьных столовых прошли модернизацию. В текущем году соответствующие работы будут проведены в девяти школах», - добавили в пресс-службе.фото: angusht.org
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