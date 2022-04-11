08:34, 11 Апрель 2022 | GMT +6
Семь человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане семь человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 0,
в городе Алматы - 0,
в городе Шымкент - 0,
в Акмолинской области - 0,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 0,
в Атырауской области - 0,
в ВКО - 2,
в Жамбылской области - 0,
в ЗКО - 0,
в Карагандинской области - 4,
в Костанайской области - 0,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 1,
в СКО - 0,
в Туркестанской области - 0.
Всего в стране выздоровело 1 290 528 человека от COVID-19.