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Семь человек скончались от пневмонии с признаками КВИ в Казахстане

21 Ноября 2021 08:45
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Семь человек скончались от пневмонии с признаками КВИ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 19 ноября зафиксирован 101 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 7 летальных исходов и 199 человек выздоровело, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 81955, летальных случаев - 5119, выздоровевших - 72659.


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