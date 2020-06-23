Семь человек скончались от коронавируса в РК: итого 134 летальных случая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане зарегистрированы 7 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Зарегистрированы 7 случаев с летальным исходом от КВИ:

Акмолинская область - мужчины 1953 и 1931 годов рождения, женщины 1963 и 1952 годов рождения,

город Алматы - женщины 1951, 1928 и 1936 годов рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 134 летальных случая:

г. Нур-Султан – 38

г. Алматы – 23

г. Шымкент – 13

Акмолинская область – 12

Актюбинская область – 1

Атырауская область – 3

Восточно-Казахстанская область – 1

Жамбылская область – 1

Западно-Казахстанская область – 6

Карагандинская область – 10

Костанайская область – 3

Мангыстауская область – 2

Павлодарская область – 13

Туркестанская область – 8