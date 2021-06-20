Семь человек погибли в ДТП в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области полицейские начали расследование по факту ДТП, где погибли 7 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

«Сегодня, примерно на 144-531 км автодороги Екпинди - Бирлик Созакского района столкнулись две легковые автомашины. Сообщение об этом поступило на пульт 102 районного отдела полиции в 11:20. На место сразу же выехала следственно-оперативная группа РОП, криминалисты и дознаватели ДП Туркестанской области. Полицейскими установлено, что столкнулись две автомашины «Лада Приора» и «Фольцваген Гольф». На месте ДТП погибли 2 водителя легковушек и 5 пассажиров. 1 человек с травмами доставлен в реанимацию районной больницы.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР районного отдела по ст. 345 ч. 4 УК РК. Начато досудебное расследование. Полицейские устанавливают личности погибших и выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Установлены личности погибших водителей: за рулем автомобиля «Лада Приора» был житель Шымкента, а автомобилем марки «Фольцваген Гольф» управлял мужчина из Жамбылской области. Все погибшие - мужчины.

Полицейским предстоит выяснить, кто из водителей виновен в данном ДТП. Назначены экспертизы.

Ранее сообщалось о том, что четверо детей и трое взрослых скончались в страшном ДТП на трассе в Алматинской области.



