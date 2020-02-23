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Семь человек погибли при землетрясении в Турции

23 Февраля 2020 15:00
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Семь человек погибли при землетрясении в Турции

АНКАРА. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - В результате произошедшего в Иране землетрясения в Турции погибли семь человек, в том числе 3 детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство Анадолу.

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«Сотрудники AFAD прибыли в село Озпынар в провинции Ван. Под завалами находятся люди. Пятеро раненых доставлены в больницу. Поисково-спасательные работы продолжаются», - заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

В Иране 23 февраля произошло землетрясение магнитудой 5,7. Подземные толчки зафиксированы в 09:22 по местному времени в городе Хой провинции Западный Азербайджан.


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Ключевые слова: Происшествия, Турция,
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