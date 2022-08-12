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Семь человек погибли при пожаре в частном доме в Китае
12 Августа 2022 07:21

Семь человек погибли при пожаре в частном доме в Китае

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Семь человек погибли в результате пожара в частном доме в пригороде Нинбо провинции Чжэцзян на востоке Китая, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение издание «Пэнпай».

Согласно информации, пожар вспыхнул в частном доме в деревне Туань уезда Нинхай города Нинбо (провинция Чжэцзянь, Восточный Китай) в четверг, 11 августа около 22:20 ч. по местному времени.

По сигналу тревоги к месту пожара выехали пожарно-спасательные подразделения, бригада скорой медицинской помощи и другие экстренные службы. Пожар удалось потушить через час, к 23:30 ч.

При пожаре погибли семь человек. Причины и обстоятельства ЧП выясняются

Фото: pixabay.com

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