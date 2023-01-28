Семь человек погибли при нападении на синагогу в Иерусалиме

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 7 человек убиты и 10 получили ранения в результате стрельбы у синагоги в квартале Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме. По уточненным данным, 21-летний террорист действовал в одиночку, его ликвидировали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

Генеральный инспектор полиции Израиля Коби Шабтай назвал произошедшее серьезным и сложным нападением с большим количеством жертв.

Полицейские проводят рейд в районе, где проживал злоумышленник. Он являлся членом военизированного крыла радикальной группировки ХАМАС, которая объявила это нападение актом мести за убийство палестинцев.

Ранее ВВС Израиля обстреляли сектор Газа. Жители Газы выпустили несколько ракет в сторону южной части Израиля, а военные самолеты израильских ВВС совершили боевые авианалеты по сектору Газа. Боевые действия вспыхнули после того, как 9 палестинцев погибли в результате рейда израильских военных на Западном берегу реки Иордан.

Фото: Reuters