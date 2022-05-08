8 Мая 2022 08:46

Семь человек погибли и 14 пострадали в природных пожарах в России

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Пожары в субботу охватили почти два десятка населенных пунктов Красноярского края. Их причинами стали обрывы ЛЭП, короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Стремительному распространению пожаров способствовал сильный ветер, порывы которого достигали 40 метров в секунду.

«В результате пожаров погибли семь человек, 17 пострадали, 14 из них госпитализированы. Все пожары локализованы. Это означает, что угроза их дальнейшего распространения сведена к минимуму. Тушение пожаров продолжается в 13 муниципальных районах края», - сообщили в МЧС России.

Более половины строений, поврежденных пожарами в Красноярском крае, составляют жилые дома. Всего от огня пострадали 484 строения. Пожары тушат 814 человек, задействовано 294 единицы техники.

Президент РФ Владимир Путин дал поручение принять все меры по оказанию помощи родным и близким погибших в природных пожарах, а также тем, кто потерял жилье в результате распространения пожаров.



