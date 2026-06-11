Сельскохозяйственные земли стоимостью более 189 млн тенге возвращены в Акмолинской области

Земельные участки предоставлялись юридическим лицам под огороды в обход конкурсных процедур, а их площадь многократно превышала установленные законом предельные нормы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в прокуратуре Акмолинской области, в ходе проверки в деятельности отдела сельского хозяйства и земельных отношений Зерендинского района установлены грубые нарушения требований земельного законодательства при предоставлении земель сельскохозяйственного назначения.

— Установлено, что должностными лицами акимата района в нарушение требований земельного законодательства необоснованно предоставлялись юридическим лицам земельные участки для огородничества на праве временного безвозмездного пользования, несмотря на то, что такие участки могут предоставляться исключительно гражданам. Более того, земельные участки предоставлялись в обход конкурсных процедур, а их площадь многократно превышала установленные законом предельные нормы, — сообщили в ведомстве.

По актам прокурорского надзора должностные лица привлечены к ответственности, вынесены решения суда о возврате в государственную собственность 12 земельных участков общей площадью 788 гектаров на сумму более 189 млн тенге.

Напомним, более 26 тысяч гектаров неиспользуемых земель вернули государству в Акмолинской области.