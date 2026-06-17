Сельского акима уволили после пьяной езды в ЗКО

На заседании Совета по этике Агентства по делам государственной службы по Западно-Казахстанской области рассмотрены дисциплинарные дела государственных служащих, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил департамент Агентства по ЗКО, аким Чапаевского сельского округа Акжайыкского района Биболат Зейнуллин 12 марта был привлечен к административной ответственности по статье 608 часть 1 Кодекса РК об административных правонарушениях (управление транспортным средством в нетрезвом состоянии). Было вынесено постановление суда, вступившее в силу.

Таким образом, Зейнуллин, будучи государственным служащим на руководящей должности, допустил нарушение этических норм. Кроме того, сельский аким в октябре прошлого года был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии. По этой причине, в отношении него, вновь совершившего неблаговидный поступок, принято решение об освобождении его от должности.

Также было внесено предложение предупредить о неполном служебном соответствии руководителя отдела занятости и социальных программ города Уральска Ерболата Каримова. Он назначил вне конкурса на должность директора Центра ресоциализации людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, человека, не отвечающего квалификационным требованиям и с непогашенной судимостью. С ним был заключен трудовой договор.

Ранее сообщалось, что на заседании Совета по этике Агентства по делам государственной службы РК по ЗКО был объявлен строгий выговор сельскому акиму за неэтичное поведение и грубые выражения на сессии районного маслихата.

Напомним, в ЗКО среди госслужащих выявлено более двух тысяч нарушений.