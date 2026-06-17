Более 2 тысяч нарушений среди госслужащих выявили в ЗКО

Как сообщил руководитель департамента Агентства по делам государственной службы по ЗКО Мурат Байсалов на брифинге региональной службы коммуникаций, в настоящее время точное число государственных служащих — 3 197 (в акиматах — 2 071, в подразделениях центральных госорганов — 1 126). Количество свободных вакансий — 218 (в акиматах — 126, в подразделениях центральных госорганов — 92), это 6,4% общей штатной численности.

По словам М.Байсалова, с начала года на административную государственную службу было назначено 137 человек. Из числе государственных служащих 1 315 или 41% — мужчины, 1 882 или 59% — женщины.

— В рамках контроля соблюдения требований законодательства о госсслужбе и норм служебной этики, в этом году было проведено 45 контрольных мероприятий, по результатам которых выявлено 2 087 нарушений. В государственные органы было внесено 14 предписаний и предложений, из них 11 выполнены, оставшиеся три выполняются. По итогам рассмотрения внесенных предложений и предписаний устранены 428 подлежащих устранению нарушений, касающихся сферы государственной службы, — сказал спикер.

По его словам, на совете по этике, по результатам рассмотрения дисциплинарных дел, были приняты различные дисциплинарные меры в отношении шести должностных лиц. Руководство Департамента провело мониторинг работы по сдаче предусмотренных Законом «О противодействии коррупции» деклараций в органы государственных доходов. В результате выявлено, что 100 должностных лиц в организациях образования, здравоохранения, культуры, спорта, ветеринарии, а также в акиматах городов и районов области не сдали декларации в установленные сроки или совсем не сдали. Соответственно, к виновным лицам приняты 90 дисциплинарных мер наказания.

— Вместе с тем, с прошлого года по настоящее время в области выявлены признаки несоблюдения ограничений в действиях 21 государственного служащего. Имели место факты занятия предпринимательством некоторых государственных служащих. Среди госслужащих также встречаются случаи лудомании. По указанным фактам принято решение об освобождении их всех с работы по отрицательным мотивам, — добавил М.Байсалов.

Ранее сообщалось, что на заседании Совета по этике Агентства по делам государственной службы РК по ЗКО был объявлен строгий выговор сельскому акиму за неэтичное поведение и грубые выражения на сессии районного маслихата.