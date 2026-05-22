Сельским педагогам вернули 7,2 млн тенге невыплаченных пособий в Атырауской области
В Исатайском районе почти сотне пенсионеров сферы образования выплатили свыше 7,2 млн тенге компенсаций после проверки прокуратуры, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру Атырауской области.
— Надзорный орган встал на защиту трудовых прав пенсионеров сферы образования, чьи интересы игнорировались руководством местных учебных заведений. Почти сотня сельских педагогов и работников детских садов Исатайского района после вмешательства прокуратуры получили законные пособия, положенные при выходе на заслуженный отдых. При расторжении договоров в связи с выходом на пенсию сотрудникам бюджетных организаций не были выплачены обязательные компенсации на сумму более 7,2 млн тенге, — отметили в прокуратуре региона.
Актом прокурорского надзора указанным пенсионерам перечислены положенные денежные средства, их права полностью восстановлены.
Как сообщили в ведомстве, за нарушение требований по оплате труда 7 лиц привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 87 КоАП РК (Нарушение требований по оплате труда).
