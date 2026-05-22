Сельским педагогам вернули 7,2 млн тенге невыплаченных пособий в Атырауской области

— Надзорный орган встал на защиту трудовых прав пенсионеров сферы образования, чьи интересы игнорировались руководством местных учебных заведений. Почти сотня сельских педагогов и работников детских садов Исатайского района после вмешательства прокуратуры получили законные пособия, положенные при выходе на заслуженный отдых. При расторжении договоров в связи с выходом на пенсию сотрудникам бюджетных организаций не были выплачены обязательные компенсации на сумму более 7,2 млн тенге, — отметили в прокуратуре региона.