Сельские музеи не обновляются десятилетиями - Берик Абдыгалиулы

По словам Берика Абдыгалиулы, состояние музеев в сельских районах до сих пор остается на уровне советских времен. Здания в таком плохом состоянии, что в некоторых из них с крыш течет вода. Кроме того, экспозиции не пополняются новыми экспонатами.

– Во-первых, это связано с отсутствием финансирования, во-вторых, с нехваткой специалистов. Если посетить музеи в сельской местности, то там все осталось как раньше, только фотографии иногда меняют. Никаких изменений нет. Купить новые экспонаты тоже невозможно – средств нет. Даже когда выделяются деньги, нет специалистов, которые могли бы провести переэкспозицию, — сообщил Берик Абдыгалиулы в программе «Уәде».

В настоящее время для решения этой проблемы реализуется программа обучения специалистов за рубежом. В этом направлении заключены соглашения с такими странами, как Турция, Россия, Узбекистан и Болгария, имеющими опыт в музейном деле.

Ранее стало известно, что в Казахстане создадут каталог казахских артефактов, находящихся за рубежом.