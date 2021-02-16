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    19:19, 15 Февраль 2021 | GMT +6

    Село закрыли на карантин в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области село Соколовку Кызылжарского района закрыли на карантин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Главный санитарный врач района Джангельды Ибраев сообщил, что блокпосты в населенном пункте не выставили, но ввели жесткие ограничения. За две недели в Соколовке зарегистрировали 18 инфицированных коронавирусом.

    «Если идет регистрация коронавируса, то принимается решение об усилении ограничительных мер по снижению заболеваемости и прерыванию цепочки заражения. 15 февраля мы вынесли постановление об усилении ограничительных мер в селе Соколовке. Приостановлена деятельность объектов в выходные дни, ограничено время работы - в будние. Исключение для продуктовых магазинов и аптек. Школы отправили на дистанционный режим. Обязательно ношение масок. Жителям старше 65 лет рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости», - прокомментировал Д. Ибраев.

    В целом по Кызылжарскому району главный санитарный врач отмечает снижение числа инфицированных за последние две недели.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область
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