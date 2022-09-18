18 Сентября 2022, 20:49

Село в Атырауской области получило пять социальных объектов

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В селе Шокпартогай Жылыойского района Атырауской области сдано в эксплуатацию сразу пять социальных объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе районного акимата, два из пяти социальных объектов построены для детей. На оборудованных игровых площадках одновременно смогут играть и заниматься спортом около 500 детей.

Не остались без внимания и жители села, ведущие здоровый образ жизни. Для дальнейшего развития массового спорта открыта спортивная площадка «Шынықсан шымыр болсын», где размещены современная конструкция для занятий спортом. Обновленным предстал перед сельчанами и парк «Жеңіс», украшающий Шокпартогай. На центральной улице села установили мемориальные доски, на которых высечены имена 182 фронтовиков, не вернувшихся с Великой Отечественной войны.

Все объекты были построены в рамках проекта «Қоғамдық кеңістіктер»,

«В селе Шокпартогай проживают более 3 тысяч жителей. Это село вошло в число лучших в республиканском проекте «30 лучших сел», приуроченном к 30-летию Независимости Республики Казахстан»,- отметили в пресс-службе районного акимата.