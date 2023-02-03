Село Майдантал спасли от подтопления - оперативное совещание главы МЧС в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Министр по ЧС Юрий Ильин проводит оперативное совещание по вопросам подтопления в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МЧС.

Глава ведомства поручил недопустить осложнения ситуации и оперативно справится

с последствиями.

«Совместными усилиями отстояли и не допустили подтопление села Майдантал. Спасатели и местные исполнительные органы продолжают круглосуточную работу. Эвакуировано более 200 человек и почти 800 голов МРС. Уложено более 13 тысяч мешков с инертными материалами. Жертв и пострадавших нет», - отмечалось в ходе совещания.

Дожди в Туркестанской области прекратились. Однако поток воды продолжается. Прогнозы синоптиков также неутешительные. Ситуация на особом контроле, заверили в ведомстве.

Функционируют республиканский и областной оперативные штабы, действует «горячая линия».

Фото: t.me/qr_tjm