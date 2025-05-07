Село Казахстан в Акмолинской области решили не упразднять

История, связанная с упразднением села Казахстан, берет свое начало еще в январе 2024 года. Тогда, по сведениям аппарата акима Жаксынского района, на основании писем руководителя управления экономики и бюджетного планирования Акмолинской области и руководителя аппарата акима Акмолинской области была начата работа по упразднению села Казахстан в соответствии с Законом «Об административно-территориальном устройстве РК».

— В соответствии со ст. 2 Закона «Об административно-территориальном устройстве РК», населенный пункт — это часть компактно заселенной территории Республики Казахстан с численностью населения не менее 50 человек. В соответствии со ст. 14-2 вышеназванного Закона в случае несоответствия численности населения в течение трех лет требованиям, сельские населенные пункты присоединяются к близлежащим сельским округам или иным населенным пунктам, — пояснили в ведомстве.

Всего, согласно данным электронного похозяйственного учета (ЭПХУ), в селе Казахстан проживает семь семей численностью 31 человек, среди них семь пенсионеров, 14 человек трудоспособного возраста, пять детей школьного возраста и пять дошкольного возраста. Для сравнения: с 2021 по 2023 годы в селе проживали 34 человека, с 2024 — 31.

— Село Казахстан расположено на расстоянии 12 км от села Ишимское. Социальные объекты на территории села Казахстан отсутствуют, медицинское обслуживание осуществляется медицинским работником села Ишимское, также жители получают медицинское обслуживание в районном центре, осуществляется подвоз учащихся в Терсаканскую неполную школу. Трудоспособное население самозанятое. Основной доход жителей села приходится на животноводство, — добавили в акимате.

Со слов хозяев, численность сельскохозяйственных животных по селу Казахстан 477 голов, из них КРС — 129, МРС — 182, лошади — 166. Зарегистрировано пять единиц техники в количестве, из них три легкового автотранспорта, один трактор и один грузовой автотранспорт. В 2023 году налоговое поступление на транспорт села составило 56 888 тенге, на имущество всего — 3 494 тенге 11 тиын.

Динамично развивающихся сельскохозяйственных товаропроизводителей, крестьянских и фермерских хозяйств, осуществляющих свою деятельность на территории села нет.

Несмотря на планируемое упразднение села работы на его территории продолжаются. В 2023 году был проведена установка комплексного блок-модуля по очистке воды на сумму 19,5 млн тенге, в 2024 году проведены работы по установке уличного освещения на сумму 17,9 млн тенге.

— По упразднению села Казахстан жителям неоднократно разъяснялись нормы действующего законодательства с выездом на место. Земельные участки села Казахстан войдут в состав села Ишимское без какой-либо передачи. Нехватки в пастбищных угодьях по Ишимскому сельскому округу нет. В соответствии с пп. 3 ст. 11 Закона «Об административно-территориальном устройстве РК», решение об отнесении населенных пунктов к категории иных населенных пунктов принимают областные представительные и исполнительные органы. В настоящее время вопрос об упразднении села Казахстан акимом Акмолинской области снят с рассмотрения, так как было учтено мнение населения села Казахстан, которое было против упразднения данного села, — резюмировали в аппарате акима района.

Напомним, ранее сообщалось, что в Акмолинской области упразднят несколько сел. Проекты предлагаемых изменений административно-территориального устройства Акмолинской области появились на сайте «Открытые НПА».