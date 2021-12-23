Село Еркинкуш газифицировали в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Актюбинской области завершилась реализация проекта по газификации села Еркинкуш Алгинского района. Стоимость проекта - более 31 миллиона тенге. До 2025 года в регионе планируется газифицировать более 100 населенных пунктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Голубым топливом было обеспечено 45 жилых домов Еркинкуша. Жители села не скрывали своей радости.

«Не один год мы просили о газе. На последней встрече с акимом района, когда мы вновь подняли этот вопрос, он сказал: «решим, поддержка акима области есть». Поэтому вам выражаем огромную благодарность. В этом году на нашей улице провели освещение, в соседнем Тамды строят асфальтовые дороги – такое в наших селах впервые», - отметила почетная гражданка Алгинского района Талан Ескелдина.

Другая жительница села, Онгар Алибина, сообщила, что ежегодно ее семья тратила на закуп угля и дров на зиму до 200 тысяч тенге.

«Еще и приходилось нанимать машину, привозить из города. Проснувшись утром, первым делом топили печь. Очень рады, что теперь это все осталось в прошлом», - сказала она.

На сегодня газом обеспечено 92,5% населения Актюбинской области. По уровню газификации регион занимает пятое место в республике. Только в этом году газифицировано 14 населенных пунктов с населением более 7,9 тысячи человек. До конца года планируется обеспечить газом еще два села, в которых живут около 2 тысяч человек. В соответствии с дорожной картой партии Nur Otan, до 2025 года планируется обеспечить газом 104 населенных пункта области.

Также в этот день в селе имени Есет батыра Алгинского района была открыта новая врачебная амбулатория. В рамках государственной программы «Ауыл ел бесігі» на строительство и оснащение медучреждения направлено 103 миллиона тенге. Общая площадь одноэтажного здания – 440 квадратных метров. Амбулатория рассчитана на посещение 40 человек в сутки.

«Согласно поручению Главы государства, местные исполнительные органы принимают различные меры по повышению уровня и качества жизни населения. В том числе, расширяется сеть медицинских организаций, для обеспечения доступности медицинской помощи населению по месту их жительства. Во всех районах эта работа активно проводится. В этом году семь таких амбулаторий ввели в эксплуатацию. Все они обеспечены необходимым современным оборудованием», - отметил в поздравительной речи аким области Ондасын Уразалин.



