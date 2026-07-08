Сельхозярмарка пройдет в Астане 11 и 12 июля

В Астане 11 и 12 июля пройдет городская сельскохозяйственная ярмарка, где жители и гости столицы смогут приобрести свежие продукты напрямую от фермеров и производителей из разных регионов Казахстана, передает агентство Kazinform.

Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое.

Мероприятие будет проходить 11 и 12 июля с 10:00 ч. до 19:00 ч. в ТЦ «Keryen Joly» по адресу: Шоссе Алаш, 35Б.

— Для удобства посетителей рядом с ярмаркой проходят автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317, что обеспечит комфортный доступ к месту проведения мероприятия, — сообщили в столичном акимате.

Напомним, зараженные сливы и черешни пытались завезти в Казахстан из Кыргызстана.