Сельхозугодья в Кызылординской области поливают по очереди

На освободившихся землях посеяны менее водозатратные культуры — кормовые, масличные, а также картофель и овощи. Таким образом, в регионе реализуется курс на диверсификацию посевов.

Фото: Қызылорда облыстық ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы

– В этом году для стабильного орошения сельхозкультур установлен лимит водопотребления в объеме 3,9 млрд кубометров. На данный момент в Шардаринское водохранилище поступает 92,3 кубометра воды в секунду. Общий объем воды в хранилище составляет 1,3 млрд кубометров. На нижнее течение реки Сырдарья сбрасывается 380 кубометров в секунду (в 2024 году было 650 кубометров). С целью рационального использования поливной воды в области начали использовать сточные воды повторно. В этом направлении задействовано 238 насосов, 25 из которых были предоставлены Министерством по чрезвычайным ситуациям, – отметил глава управления.

На сегодня вода для орошения сельхозугодий подаётся поочередно через магистральные и внутрихозяйственные каналы.