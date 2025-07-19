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    12:41, 19 Июль 2025 | GMT +5

    Сельхозугодья в Кызылординской области поливают по очереди

    В Кызылординской области в 2025 году площадь посевов риса сократилась на 4,7 тысячи гектаров по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил руководитель областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Талгат Дуйсебаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    егіс, көкніс, дақыл
    Фото: Қызылорда облыстық ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы

    На освободившихся землях посеяны менее водозатратные культуры — кормовые, масличные, а также картофель и овощи. Таким образом, в регионе реализуется курс на диверсификацию посевов.

    су, канал, суғару
    Фото: Қызылорда облыстық ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы

    – В этом году для стабильного орошения сельхозкультур установлен лимит водопотребления в объеме 3,9 млрд кубометров. На данный момент в Шардаринское водохранилище поступает 92,3 кубометра воды в секунду. Общий объем воды в хранилище составляет 1,3 млрд кубометров. На нижнее течение реки Сырдарья сбрасывается 380 кубометров в секунду (в 2024 году было 650 кубометров). С целью рационального использования поливной воды в области начали использовать сточные воды повторно. В этом направлении задействовано 238 насосов, 25 из которых были предоставлены Министерством по чрезвычайным ситуациям, – отметил глава управления.

    На сегодня вода для орошения сельхозугодий подаётся поочередно через магистральные и внутрихозяйственные каналы.

    Теги:
    Посевная Сельское хозяйство Аграрии Кызылординская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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