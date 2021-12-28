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Селфи на крыше поезда: врачи Алматы оценили состояние выжившего подростка

28 Декабря 2021 14:49
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Селфи на крыше поезда: врачи Алматы оценили состояние выжившего подростка

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врачи Алматы рассказали о состоянии выжившего после удара током на крыше поезда подростка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Пациент С., 2007 года рождения, 27 декабря бригадой скорой медицинской помощи доставлен в приемное отделение городской клинической больницы №4. Поступил с диагнозом: электротравма. Переведен в Центр детской неотложной медицинской помощи. На сегодня состояние ребенка крайне тяжелое за счет основного заболевания. Находится в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, получает интенсивную терапию соответственно по возрасту», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

Напомним , 27 декабря, на станции Алматы в приемоотправочном парке двое подростков, делающих селфи, получили разряд тока высокого напряжения. Один из них погиб на месте.



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#КТЖ   #Алматы   #Происшествия  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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