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Селевые потоки затопили дорогу и два моста на Иссык-Куле
8 Августа 2022 20:40

Селевые потоки затопили дорогу и два моста на Иссык-Куле

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В результате сильных дождей в селе Сары-Камыш Иссык-Кульского района cошел сель, который разрушил два бетонных моста и подвисных лотка, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Facebook Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызстана.

Кроме того, селевые потоки затопили 20 га посевных площадей пшеницы и клевера, а также восьмой км автодороги Балыкчы – Ананьево – Каракол, при этом трасса не была перекрыта. На месте работают сотрудники ведомства.

По сообщению МЧС КР, в связи с нестабильной погодой и ожидаемыми проливными дождями в предгорных и горных районах республики в период с 8 по 12 августа ожидается сход селевых потоков.

Ранее сообщалось о сходе селя в Боомском ущелье, в результате чего движение на автодороге Бишкек-Нарын-Торугарт в обе стороны было полностью приостановлено.


Фото:facebook.com/mchs.gov.kg



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