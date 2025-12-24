РУ
    Сельчанин передал спасенных лебедей в зоопарк в Павлодарской области

    В настоящее время птицы доставлены в частный питомник, расположенный недалеко от города Павлодар. В дальнейшем планируется направить их в зоопарк Караганды, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Павлодарлық жігіт құтқарып қалған аққуларын зообаққа тапсыруға мәжбүр болды
    кадр из видео

    Житель Павлодара Бауыржан Жакыпов, который в морозный день обнаружил двух лебедей на обледеневшем озере Сулусор в Баянаульском районе, столкнулся с возражениями со стороны природоохранных органов и был вынужден передать птиц во временное место содержания.

    — Я назвал лебедей «Мәңгілік» и «Махаббат». Недавно отвез их в областной центр, где показал ветеринарам, специалисты подтвердили, что состояние обеих птиц хорошее. К сожалению, держать их в нашей зимовке невозможно, так как это запрещено законом. Поэтому я передал их в пункт временного содержания животных и птиц, расположенный вблизи Павлодара. Считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Как бы ни было жаль с ними расставаться, я горжусь тем, что смог спасти их. Думаю, как гражданин я выполнил свой долг, — говорит Бауыржан.

    По данным Павлодарского учреждения по охране лесов и животного мира, в дальнейшем птиц могут отправить в зоопарк Караганды.

    Напомним, ранее сообщалось, что в Павлодарской области сельский житель спас двух лебедей, оказавшихся в морозную погоду в опасной ситуации. 

