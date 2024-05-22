РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:15, 21 Май 2024 | GMT +6

    Сельчане перекрыли трассу под Алматы: в акимате пояснили ситуацию

    кадр из видео
    Фото: кадр из видео

    Жители села Байсерке перекрыли автомобильную дорогу областного значения «Алматы — Жетыген — Капчагайское водохранилище» из-за участившихся ДТП на определенном участке, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Видео с места события распространяется в соцсетях. Сообщается, что жители дач перекрыли трассу Алматы-Жетыген в связи с неоднократными ДТП (в том числе и со смертельным исходом) на участке дороги 30-32 км. 

    По данным акимата Алматинской области, 21 мая жителями села Байсерке Илийского района была перекрыта автомобильная дорога областного значения «Алматы — Жетыген — Капчагайское водохранилище» на участке 3-5 км.

    кадр из видео
    Фото: кадр из видео

    — Жители сельского округа Байсерке постоянно сталкиваются с серьезными проблемами, связанными с безопасностью дорожного движения и требуют установки светофора и обеспечения необходимой дорожной инфраструктуры. В настоящее время уполномоченными органами области принимаются необходимые меры, — пояснили в пресс-службе акимата региона.

    Отмечается, что 11 мая этого года на данном участке дороги произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. Водитель находившийся в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на остановочный павильон.

    Теги:
    Дороги ДТП Регионы Казахстана Общество Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!