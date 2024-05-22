Сельчане перекрыли трассу под Алматы: в акимате пояснили ситуацию

Жители села Байсерке перекрыли автомобильную дорогу областного значения «Алматы — Жетыген — Капчагайское водохранилище» из-за участившихся ДТП на определенном участке, передает корреспондент агентства Kazinform.

Видео с места события распространяется в соцсетях. Сообщается, что жители дач перекрыли трассу Алматы-Жетыген в связи с неоднократными ДТП (в том числе и со смертельным исходом) на участке дороги 30-32 км.

По данным акимата Алматинской области, 21 мая жителями села Байсерке Илийского района была перекрыта автомобильная дорога областного значения «Алматы — Жетыген — Капчагайское водохранилище» на участке 3-5 км.

Фото: кадр из видео

— Жители сельского округа Байсерке постоянно сталкиваются с серьезными проблемами, связанными с безопасностью дорожного движения и требуют установки светофора и обеспечения необходимой дорожной инфраструктуры. В настоящее время уполномоченными органами области принимаются необходимые меры, — пояснили в пресс-службе акимата региона.

Отмечается, что 11 мая этого года на данном участке дороги произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. Водитель находившийся в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на остановочный павильон.