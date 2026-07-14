Сельчане опасаются остаться отрезанными от мира из-за отсутствия моста в Костанайской области

Жители Костанайской области вновь обратили внимание на проблему отсутствия моста через реку Тобол, соединяющего село Козыревка района Беимбета Майлина и поселок Октябрьский города Лисаковска. По словам сельчан, проблема существует уже не первый год, передает корреспондент агентства Kazinform.

Информация об этом появилась в социальных сетях, где жители рассказали, что переправа необходима для доступа к больницам, школам, магазинам и экстренным службам.

По словам авторов публикации, после паводка 2024 года насыпной мост был практически разрушен. В разные периоды рассматривались варианты строительства металлического и железобетонного моста, однако объект до сих пор не реализован.

Жительница села Козыревка Вера Мельникова рассказала, что после паводка 2024 года населенный пункт фактически остался без привычной переправы.

— Нам обещали восстановить мост, затем говорили о строительстве металлического, позже — железобетонного. В итоге сейчас нам сообщили, что денег нет и в этом году ничего делать не будут. Мы просим хотя бы восстановить старую переправу, чтобы можно было нормально ездить. Во время дождей здесь невозможно ни проехать, ни пройти, а если будет большой сброс воды, мы можем снова оказаться отрезанными от мира, — сказала она.

По ее словам, переправой пользуются не только жители Козыревки. Через нее ежедневно добираются в школу, на работу, в больницы и магазины жители близлежащих населенных пунктов, а также проходит транзитный транспорт в сторону Лисаковска и других населенных пунктов.

В отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Беимбета Майлина подтвердили, что работа по подготовке проекта велась.

— На основании предоставленного земельно-кадастрового плана акимом Новоильиновского сельского округа 12 августа 2025 года принято распоряжение о предоставлении земельного участка для строительства моста через реку Тобол, соединяющего село Козыревка и поселок Октябрьский, — сообщили в отделе ЖКХ.

Также в 2025 году акимат района совместно с акиматом Лисаковска оформил земельный участок и подготовил исходную документацию, необходимую для разработки проектно-сметной документации и прохождения государственной экспертизы.

Однако реализовать следующий этап проекта не удалось.

— Проектно-сметная документация не была разработана, поскольку средства, предусмотренные в 2025 году на ее разработку, были секвестированы. Финансирование на строительство моста в 2026 году не предусмотрено, — пояснили в ведомстве.

Несмотря на проведенную подготовительную работу, строительство моста пока остается без финансирования, а вопрос продолжает вызывать обеспокоенность местных жителей.

Напомним, в Шемонаихе, аварийный мост остается единственной переправой — новый пока не строят.