Аварийный мост остается единственной переправой: новый в Шемонаихе пока не строят

В Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области до сих пор не приступили к строительству нового моста через реку Уба, хотя действующая переправа уже много лет признана аварийной, передает корреспондент агентства Kazinform.

Именно это сооружение остается единственным автомобильным мостом, соединяющим район с областным центром. Кроме того, объект расположен на международном транспортном маршруте, соединяющем Казахстан, Китай и Россию. По данным специалистов, ежедневно по мосту проходит свыше двух тысяч автомобилей.

Фото: Руслан Мухамедияров / Kazinform

По словам местных жителей, особенно тяжелая ситуация складывается из-за реверсивного движения.

— Его ввели, чтобы снизить нагрузку, и машины не шли сразу в два потока в обоих направлениях. Но, пока стоишь и ждешь разрешающего сигнала, с обеих сторон собираются колонны. Потом одновременно идут тяжелые фуры, автобусы, легковые машины. Для такого старого моста это очень большая нагрузка, — делится житель Шемонаихи Александр Иванов.

Поэтому жители с нетерпением ждут разрешения проблемы.

Фото: Руслан Мухамедияров / Kazinform

Земельный вопрос

Решение построить новую переправу приняли несколько лет назад.

Ремонтировать старую — бесполезно.

— Ведь действующий мост построен ещё в 1960-х годах. И уже не соответствует современным требованиям. Да и поток машин с тех пор вырос в несколько раз, поэтому и приступили к проектированию новой переправы через Убу, — сообщил аким Шемонаихинского района Дидар Кенесбаев.

Фото: Руслан Мухамедияров / Kazinform

Только вот подготовка проекта затянулась. Даже после его сдачи для дальнейшей работы возникли сложности. Главным препятствием стали земельные участки и строения, попадавшие в границы будущего строительства.

— У нас на этих землях находится СТО. Конечно, не хотелось отдавать участок государству, ведь это дело приносит нам деньги. Поэтому мы добивались справедливой оценки, выгодной нам, — делится владелец одного из участков.

Фото: Руслан Мухамедияров / Kazinform

Вопрос пришлось урегулировать через суд.

— На сегодняшний день практически все нюансы по изъятию земель уже решены. Оставался только один участок, где собственник не согласился с суммой компенсации. Но суд уже принял решение. После этого юридических препятствий для реализации проекта не осталось, — говорит аким Шемонаихинского района Дидар Кенесбаев.

Фото: Руслан Мухамедияров / Kazinform

Кто будет строить

После решения земельных вопросов завершились конкурсные процедуры. Возводить переправу будет компания «Облшығысжол», уже зарекомендовавшая себя в этой сфере. Именно она строила самый длинный мост в Казахстане — через Бухтарминское водохранилище в ВКО.

— Мы очень тщательно подходили к выбору подрядной организации. Учли наличие опыта, необходимой техники. И то, что компания местная, облегчит контроль за проектом, — уверен аким района Дидар Кенесбаев.

Фото: Руслан Мухамедияров / Kazinform

Теперь строительство зависит от выделения средств. Основной транш должны направить на объект из республиканского бюджета. Стоимость новой переправы оценивается примерно в 8 млрд тенге.

— Она будет почти на 40 метров длиннее существующего моста и примерно на 6 метров шире, что позволит отказаться от реверсивного движения и значительно увеличить пропускную способность. Новый мост станет стратегическим объектом не только для района. Он обеспечит безопасное и бесперебойное движение транспорта по одному из ключевых направлений Восточного Казахстана, — отметили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО.

Фото: Руслан Мухамедияров / Kazinform

Почему этот мост важен не только для жителей района

Сегодня через Шемонаиху проходит один из наиболее загруженных международных автомобильных маршрутов региона. По нему следует транзитный транспорт из России через территорию Казахстана в направлении Китая и из Китая в Россию. Этот же путь к российским потребителям выбирают и поставщики товаров из южных регионов Казахстана, а также Узбекистана.

Поэтому любые ограничения движения отражаются не только на жителях района, но и на международных перевозчиках.

— Этот мост давно перестал быть только местной дорогой. По нему постоянно идут большегрузы, международный транспорт. Новая переправа здесь действительно необходима, — говорит житель Усть-Каменогорска Василий Лобанов.

Фото: Руслан Мухамедияров / Kazinform

Когда начнется строительство

Несмотря на то, что проект новой переправы полностью подготовлен, земельные вопросы урегулированы, а подрядная организация уже определена, приступить к строительству пока невозможно без финансирования из республиканского бюджета.

По словам акима Шемонаихинского района Дидара Кенесбаева, сейчас этот вопрос находится на контроле областных и районных властей.

— Совместно с управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области нами направлены соответствующие обращения в профильное министерство. Ожидается решение о выделении средств из республиканского бюджета. Для района строительство нового моста — один из ключевых инфраструктурных проектов, поэтому держим этот вопрос на постоянном контроле, — отметил Дидар Кенесбаев.

Фото: Руслан Мухамедияров / Kazinform

Пока же через единственную автомобильную переправу в Шемонаихе ежедневно продолжают проходить тысячи автомобилей — от легковых машин и пассажирских автобусов до международных грузовых фур. Мост, построенный более полувека назад, остается важной частью транзитного коридора из Китая в Россию и обратно через Казахстан.

Для жителей района строительство новой переправы давно перестало быть вопросом развития транспортной инфраструктуры. Сегодня это, прежде всего, вопрос безопасности людей, бесперебойного движения транспорта и надежности одного из ключевых международных маршрутов Восточного Казахстана.

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