Села Коргалжынского района подключат к централизованному водоснабжению в Акмолинской области

В рамках комплексной реконструкции Нуринского группового водопровода Комитетом водного хозяйства начата реализация проекта по обеспечению централизованным водоснабжением сельских населенных пунктов Коргалжынского района Акмолинской области, передает Kazinform со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации.

Работы предусматривают строительство отводов от магистрального водовода для сел Алгабас, Караегин, Каргалы, Жантеке, Майшукур и Абай. Кроме того, планируется строительство площадок водопроводных сооружений для сел Жантеке и Караегин.

— Эти сельские населенные пункты испытывают постоянные перебой с водоснабжением в связи с износом отводов от магистральной части Нуринского группового водопровода. В настоящее время подрядной организацией начаты строительно-монтажные работы по разработке траншей и пайке трубопроводов, — сообщил председатель Комитета водного хозяйства МВРИ РК Арсен Жаканбаев.

Ранее Kazinform сообщал о том, что экопроект Smart Water Zone запускают для снижения водопотребления в Казахстане.