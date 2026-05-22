Экопроект Smart Water Zone запускают для снижения водопотребления в Казахстане

В Казахстане запущен проект Smart Water Zone, который оценивает водопотребление предприятий и помогает бизнесу внедрять водосберегающие практики в рамках нового Водного кодекс, передает Kazinform со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации РК.

По данным Министерства, проект охватывает производственные предприятия, гостиницы, рестораны, торговые центры, офисы и образовательные учреждения. Участники получат независимую экспресс-оценку системы водопотребления, практические рекомендации по повышению эффективности и доступ к лучшим отраслевым практикам. По итогам верификации компаниям присваивается знак Smart Water Zone — от уровня «Бронза» до «Платина».

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

На основе полученных данных формируется аналитический отчет с анализом водопользования по отраслям, данными об участниках — по площади объектов, географии и динамике сокращения водопотребления — а также рекомендациями по повышению эффективности водопользования.

— Инициатива реализуется группой компаний GPI Group совместно с Coca-Cola и Ассоциацией Green Urban при поддержке Министерства водных ресурсов и ирригации РК и акимата г. Астана и является продолжением проекта Smart Plastic Zone, ранее объединившего более 70 компаний по всей стране. К новому проекту уже присоединились НУХ «Байтерек» и Банк Развития Казахстана, — отметили в Минводы и ирригации РК.

В рамках мероприятия по запуску проекта НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» и ОЮЛ «Ассоциация Green Urban» подписали Меморандум о сотрудничестве. Подписание Меморандума закрепляет участие НАО «ИАЦ водных ресурсов» в проекте в качестве экспертно-аналитического партнера. В рамках сотрудничества Центр обеспечит методологическую поддержку внедрения водосберегающих практик, оценки водопотребления компаний-участников.

— Новый Водный кодекс формирует четкие ориентиры для бизнеса: добровольное снижение водопотребления сегодня — это готовность к обязательным требованиям завтра. Снижение водного следа бизнеса — это уже не репутационный вопрос, а вопрос операционной устойчивости. ИАЦ водных ресурсов располагает аналитической базой по водопотреблению в разрезе отраслей. Участие в Smart Water Zone позволит компаниям соотнести свои показатели с отраслевыми нормативами и выработать конкретные меры по их снижению, — сообщила заместитель председателя правления НАО «ИАЦ водных ресурсов» Казжанова Жанна.

По данным профильного Министерства, Новый Водный кодекс РК обязывает предприятия разработать пятилетние планы перехода на оборотное и повторное водоснабжение, а имеющиеся системы — модернизировать с применением наилучших доступных технологий. В течение 2026 года планы должны разработать все предприятия, а начиная со следующего года — поэтапно их реализовывать.