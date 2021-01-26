РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:42, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Села каких регионов будут модернизированы в этом году в РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В текущем году будут модернизированы 480 сел Казахстана. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В текущем году будут модернизированы 480 сел. Наиболее высокие темпы реализации проекта в 2021 г. предполагаются в Туркестанской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях. Всего до 2025 г. будут модернизированы 3 561 сел, что станет важнейшим фактором повышения уровня жизни в сельской местности», - сказал Аскар Мамин.

    Глава Кабмина также добавил, что будет увеличен доступ к услугам водоснабжения. Износ коммунальных сетей будет снижен до 53%.

    На основе рыночных механизмов продолжится совершенствование жилищной политики, направленное на привлечение частных инвестиций в активное развитие рынка арендного жилья в соответствии с передовой международной практикой.

    Напомним, сегодня состоялось расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Как ранее сообщалось, на заседании Правительства представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также рассмотрены планы на предстоящий период.



    Теги:
    Правительство Президент Президент Казахстана Правительство РК Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:30
    Популярный автобусный маршрут в Астане изменил свое движение
    Сегодня, 16:16
    Новый фейк об одиноком плачущем ребенке переполошил жителей Астаны
    Сегодня, 16:06
    Отопление в Астане дадут 5 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!