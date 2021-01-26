Села каких регионов будут модернизированы в этом году в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В текущем году будут модернизированы 480 сел Казахстана. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году будут модернизированы 480 сел. Наиболее высокие темпы реализации проекта в 2021 г. предполагаются в Туркестанской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях. Всего до 2025 г. будут модернизированы 3 561 сел, что станет важнейшим фактором повышения уровня жизни в сельской местности», - сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина также добавил, что будет увеличен доступ к услугам водоснабжения. Износ коммунальных сетей будет снижен до 53%.

На основе рыночных механизмов продолжится совершенствование жилищной политики, направленное на привлечение частных инвестиций в активное развитие рынка арендного жилья в соответствии с передовой международной практикой.

Напомним, сегодня состоялось расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

Как ранее сообщалось, на заседании Правительства представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также рассмотрены планы на предстоящий период.



