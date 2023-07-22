Сель в Алматинской области: всю ночь искали спасатели 9 туристов близ реки Есик

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В результате формирования селевого потока в бассейне реки Есик в Енбекшиказахском районе было размыто дорожное полотно грунтовой дороги. По этой причине группа туристов не смогла продолжить свой путь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.



Как сообщили в МЧС, 21 июля в 21:00 часов в дежурную часть ДЧС Алматинской области от сотрудников Лесхоза поступило сообщение о том, что из-за размыва дорожного полотна грунтовой дороги в результате формирования селевого потока в бассейне реки Есик в Енбекшиказахском районе остались в доме лесника отрезанными от дорожного сообщения 9 человек отдыхающих и 1 лесник. Днем они находились в доме лесника, связь с ними отсутствовала.

С момента поступления сообщения были мобилизованы силы и средства 11 человек и 3 техники оперативно-спасательного отряда ДЧС Алматинской области и Республиканского оперативно-спасательного отряда. Создана оперативная группа.

Единственная возможность добраться туда - в пешем порядке - из-за размыва дорожного полотна. Всю ночь спасателями проводились поиски группы туристов из 9 человек и работника лесхоза. Неимоверными усилиями 22 июля 05:45 часов поисковая группа Республиканского оперативно-спасательного отряда и ДЧС дошла в пешем порядке до дома лесника, где находилась группа туристов и работник лесхоза. В медицинской и другой помощи туристы не нуждаются. Со слов туристов, они планируют находится в доме лесника несколько дней.

Как сообщалось ранее, 22 июля в Алматинской области из-за дождя произошел сход селевого потока, в результате чего подтоплены дворовые территории, перелив воды через трассу, а также поврежден участок газопровода.