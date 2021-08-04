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вчера 22:27
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вчера 21:46
Сель сошел в ущелье Левый Талгар
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акимат Алматы призывает воздержаться от популярного туристского маршрута «Большая Алматинская кругосветка» из-за сошедшего селя в ущелье Левый Талгар, передает корреспондент МИА «Казинформ».
27 июля в ущелье Левый Талгар сошел селевой поток, который стал опасным препятствием для туристов. В частности, для тех, кто решится пройтись по маршруту «Большая Алматинская кругосветка» с Большого Алматинского озера через перевал Туристов.
Во избежание чрезвычайных ситуаций акимат Алматы рекомендует жителям и гостям города воздержаться от прохождения туристского маршрута в связи с его высокой опасностью.
Следует обратить внимание, что 2-3 дневные туристские маршруты такой сложности требуют подготовки и туристского снаряжения. В оффлайн-навигаторе 2Gis будет внесено предупреждение, что популярный туристский маршрут «закрыт» в связи с сошедшим селем.
Туристский маршрут «Большая Алматинская Кругосветка» один из самых популярных треккинг-маршрутов в Заилийском Алатау. Он проходит с горного курорта Шымбулак до Большого Алматинского озера через перевалы Талгарский и Туристов. По маршруту можно пройти в оба направления.
В Службе спасения города Алматы также порекомендовали жителям города и туристам соблюдать технику безопасности поведения в горах.
Напоминаем элементарные правила поведения в горах:
Собираясь в горы, правильно рассчитай силы. Выбирай маршрут по уровню подготовки.
Перед походом в горы, сообщи близким точный маршрут. Родные должны знать где тебя искать.
В горах не сходи с тропы. Не пытайся сократить путь.
Если на горном маршруте становится тяжело, спускайся назад. Главное - вернуться.
Номер службы спасения - 109.
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